الأربعاء , مارس 11 2020
حجر صحي "فاخر" لمرضى الكورونا بالسعودية

حجر صحي “فاخر” لمرضى الكورونا بالسعودية.. شاهد!

‏ساعة واحدة مضت اخبار ساخنة 122 زيارة

حجر صحي “فاخر” لمرضى الكورونا بالسعودية.. شاهد!

نشرت مديرية الصحة بمنطقة الرياض مقطع فيديو صوّره رجل أعمال، بيّن فيه ظروف إقامته في الحجر الصحي بعد عودته من دولة موبوءة بفيروس كورونا.

وفيما استعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى الحجر الصحي منعا للعدوى.

وروى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أنه حظي باستقبال جيدا جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق.

وتابع رجل الأعمال السعودي القول بإنه اختار الإقامة في فندق، لافتا إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

المصدر: riyadhhealth

لغز اختفاء السياح بعد نزولهم في فندق بجورجيا

شاهد أيضاً

دليل النجاة من الإصابة بعدوى كورونا القاتلة

دليل النجاة من الإصابة بعدوى كورونا القاتلة

دليل النجاة من الإصابة بعدوى كورونا القاتلة مع انتشار حالات العدوى بفيروس كورونا، ذكر الطبيب …

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2020, All Rights Reserved