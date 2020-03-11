حجر صحي “فاخر” لمرضى الكورونا بالسعودية.. شاهد!

نشرت مديرية الصحة بمنطقة الرياض مقطع فيديو صوّره رجل أعمال، بيّن فيه ظروف إقامته في الحجر الصحي بعد عودته من دولة موبوءة بفيروس كورونا.

وفيما استعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى الحجر الصحي منعا للعدوى.

رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي التابع ل#صحة_الرياض

ويثني على المتابعة والرعاية الصحية#كورونا_الجديد pic.twitter.com/iONtOYIPSE — صحة الرياض (@riyadhhealth) March 10, 2020

وروى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أنه حظي باستقبال جيدا جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق.

وتابع رجل الأعمال السعودي القول بإنه اختار الإقامة في فندق، لافتا إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

المصدر: riyadhhealth