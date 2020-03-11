تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون الأسبوع المقبل

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق شادي سكرية لـ”الاقتصادي”، أن التسعيرة الجديدة للخبز السياحي والكعك وخبز الصمون ستصدر الأسبوع المقبل بعد انتهاء الدراسة الخاصة بها وإقرارها من المكتب التنفيذي.

بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي، أن دراسة التسعيرة الجديدة جاء بناء على الارتفاع الكبير في كلف الإنتاج، مبيناً أن التسعيرة السابقة صدرت عندما كان سعر الطحين 150 ليرة بينما اليوم سعره أكثر من 350 ليرة، إضافة لارتفاع سعر الزيت والمحسنات.

وشهدت أسعار الخبز السياحي ارتفاعاً خلال الفترة الماضية ليصل سعر الكيلو إلى 500 ليرة، ووصل سعر كيلو الكعك إلى 1,200 ليرة، أما خبز الصمون فبلغ سعر الكيلو منه نحو 600 ليرة، وتم تنظيم العديد من الضبوط التموينية بحق أصحاب الأفران نتيجة البيع بهذه الأسعار.

وصدرت آخر نشرة لأسعار الخبز والكعك في نهاية 2018، حيث تم رفع سعر كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون من 300 إلى 350 ليرة، وتمّ تحديد سعر كيلو كعك بالسمسم بـ850 ليرة، وسعر كيلو كعك بدون سمسم 800 ليرة.

وحددت النشرة حينها سعر كيلو خبز الصمون الطري بـ400 ليرة بعد أن كان 350 ليرة، وسعر كيلو خبز الصمون القاسي بـ450 ليرة بدلاً من 400 ليرة.

الاقتصادي