ميشال حايك تنبأ بأحداث السعودية.. وهذا ما قاله عن بن سلمان.. شاهد!

ميشال حايك تنبأ بأحداث السعودية.. وهذا ما قاله عن بن سلمان.. شاهد!

بعد حملة إعتقالات ثلاثة من كبار الأمراء في العائلة المالكة وتوجيه تهم الخيانة إليهم في المملكة العربية السعودية، إنتشر فيديو للمنجّم اللبناني ميشال حايك، قال فيه إنّ “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صاحب الخطوات الإستباقية، سيشق دربه بخطر لإنتزاع لقب الملك.

يأتي ذلك بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية, طالت الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، وأخيه الأمير نواف بن نايف، وعدة أمراء أخرين, بتهم الإنقلاب على المملكة.

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