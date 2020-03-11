“أردوغان” يوجّه دعوة للرئيس الأسد وحلفاءه: هكذا ستحل مسألة إدلب

وجّه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” دعوة للرئيس الأسد، وداعميه المتمثلين بروسيا وإيران، واعتبر أن الحل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا سيكون سهلاً في حال استجابوا لها.

ودعا “أردوغان” اليوم كلاً من الرئيس الأسد والدول الداعمة له لـ”تحرير ثلث الأراضي السورية من احتلال حزب العمال الكردستاني PKK”، مضيفاً: “عندما تتمكنون من ذلك، فإن حل الأزمة القائمة في إدلب وباقي المناطق سيكون سهلاً”.

وأفاد الرئيس التركي بأن الاعتداءات الصادرة عن ميليشيات الحماية الكردية المتمركزة في منطقة “تل رفعت” شمال حلب زادت في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن عملية تحييد عناصر الميليشيات تجري من قِبَل الجيش التركي لمجرد رؤيتهم.

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