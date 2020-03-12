مقتل أمريكيين وبريطاني وإصابة 12 آخرين إثر هجوم صاروخي في العراق

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، معلومات أولية تفيد بمقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم صاروخي على معسكر “التاجي” في العراق.

وأضاف المسؤولون أن “نحو 12 من أفراد التحالف قد أصيبوا في الهجوم”؛ بحسب “رويترز”.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي لموقع شبكة “CNN”، مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، إضافة إلى سقوط العديد من الجرحى.

وأضاف “لم يتضح على الفور ما إذا كان الأمريكيان والبريطانيان مقاولين عسكريين أو مدنيين يعملون في القاعدة”.

وبحسب “CNN”، لم يستطع مسؤول التحالف الدولي كشف مزيد من التفاصيل حول جنسية المصابين في الهجوم.

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حيث تتواجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، سقوط 10 صواريخ من طراز “كاتيوشا” داخل المعسكر.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على سيارة من نوع “كيا” تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير، بعملية أمريكية، التي ردت عليها القوات الإيرانية بهجوم صاروخي واسع على قاعدة عين الأسد العسكرية.