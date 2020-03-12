مجلس النواب الأميركي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب لإعلان حرب على إيران

مجلس النواب الأميركي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب لإعلان حرب على إيران

اتخذ مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة نحو الحدّ من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تمّ تبني هذا التشريع في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يمثّل الجمهوريون أغلبية فيه، ما شكّل رسالة إلى ترامب مفادها أن حتى أعضاء حزبه لا يؤيدون سياساته تجاه إيران.

كما يتضمّن بنداً يضمن أن الرئيس لا يزال قادراً على الدفاع عن الولايات المتحدة من أي “هجوم وشيك” دون موافقة الكونغرس.

وسيتم إرسال المشروع إلى البيت الأبيض، الذي أصدر تهديداً بنقضه إذا ما تمت المصادقة عليه في الكونغرس.

وجاءت نتيجة التصويت هي 55 صوتاً مع مشروع القرار ضمنهم 8 أعضاء جمهوريين مقابل 45 ضده.

وسبق لمجلس الشيوخ الأميركي أن صوّت بأغلبية بسيطة على مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران، حيث أيّد 51 صوتاً القرار مقابل رفض 44.

وطالب مشروع القانون الأميركي بسحب القوات التي لا يشملها تفويض الكونغرس بالعمل العسكري في مناطق التوتر مع طهران.

ويذكر أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، من بدون تفويض الكونغرس،تسببت بانقسام حاد في الكونغرس بين مؤيد ومعارض لها.