القبض على لص مختص باستهداف الخارجين من شركات الصرافة في صحنايا

القبض على لص مختص باستهداف الخارجين من شركات الصرافة في صحنايا

ألقى فرع ناحية صحنايا في ريف دمشق القبض على سارق، يقوم بسرقة مبالغ مالية من عدة سيارات.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي، أنه “بعد التحري، تبين أن الفاعل يقوم بوضع قطع معدنية حادة أسفل عجلات السيارات لإحداث أعطال بها أثناء إقلاع سائقها ويستغل انشغاله بإصلاح العجلات ومغافلته وسرقة المبالغ المالية الموضوعة داخل السيارة”.

ويستهدف السارق، وفقاً للوزارة، “الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ مالية من شركات الصرافة”.

وتابعت الوزارة أنه “تم التوصل إلى معرفة أحد المشتبه بهم وهو المدعو (محمد ناصر . ك)، وتوجهت دورية إلى مكان تواجده وقامت بإلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتجوال في صحنايا على متن دراجة نارية نوعها (سنفور) يستخدمها بعمليات السرقة”.

وضبطت بحوزة السارق “عدة قطع حديدية حادة وأدوات خلع وكسر، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه منذ حوالي السنتين على امتهان عمليات السرقة والسطو في مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع شخصين متوارين”.

وأضافت “كذلك قيامهم بارتكاب 17 عملية سرقة من المواطنين الذين يخرجون من شركات الصرافة والحوالة باستخدام قطع معدنية مصنعة خصيصاً لهذا الغرض بقصد إشغال سائق السيارة بعملية إصلاح العجلات”.

واعترف السارق بقيامه “بسرقة المواطنين على متن دراجة نارية أحياناً، وبسيارة خاصة نوعها ( كيا سيراتو ) أحياناً أخرى”.

واستردت الشرطة “السيارة والدراجة النارية المذكورتين، واستردت مبلغ “ستة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية، وبتدقيق وضعه تبين بأنه مطلوب بجرائم سرقة ويوجد بحقه أكثر من (20) سابقة بنفس الجرم”.

الجدير بالذكر أن شرطة مدينة صحنايا لا تزال تبحث عن شريك السارق لإلقاء القبض عليه، وتقديمهما إلى العدالة.

تلفزيون الخبر