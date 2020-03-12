الخميس , مارس 12 2020
طائرات مجهولة تقصف مواقع في منطقة البوكمال داخل الأراضي السورية

طائرات مجهولة تقصف مواقع في منطقة البوكمال داخل الأراضي السورية

‏5 ساعات مضت الاخبار 348 زيارة

طائرات مجهولة تقصف مواقع في منطقة البوكمال داخل الأراضي السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن طائرات قصفت مواقع في منطقة البوكمال جنوب شرق ريف دير الزور.

وأكدت الإخبارية السورية أن الطيران المجهول استهدف نقاطا على الحدود السورية العراقية جنوب شرق البوكمال، مشيرة إلى أن الأضرار كانت مادية فقط.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، قولهم إن عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي قتلوا، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين.

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز “كاتيوشا” داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

المصدر: وكالات

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