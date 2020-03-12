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مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا

مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا

‏4 ساعات مضت الاخبار 2,948 زيارة

مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا

علقت الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية حول وفاة ممرضة بفيروس كورونا.

ونشرت الهيئة العامة لمشفى الباسل عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنه لا صحة لما تم تداوله حول وفاة الممرضة ريما عمران بفيروس الكورونا.

وأكدت إدارة المشفى أن الممرضة ريما عمران توفيت إثر حريق نشب داخل منزلها، مشددة على أنه لا حتى الآن أية إصابة بهذا المرض في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أن نتيجة التحليل المخبري للحالة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي كانت سلبية.

في وقت أكد وزير الصحة نزار يازجي أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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