مصادر: “الأسايش” تعتقل المقدم أحمد حجازي معاون منطقة القامشلي

اعتقلت قوات “الأسايش/ الشرطة الكردية” التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” الذاتية، ضابط سوري برتبة مقدم في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وذكر موقع صحيفة جسر، أن “الأسايش” اعتقلوا المقدم أحمد حجازي، معاون مدير منطقة القامشلي، مع سائقه، في ظروف غامضة، موضحا أن قوات “الأسايش”، طوقت مكان تواجد المقدم في حارة طي، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري.

ويتقاسم الجيش السوري وإدارة “ب ي د” السيطرة على مدينة القامشلي، بالرغم من سيطرة الأخيرة على أغلب مدينة القامشلي، إلا أن الجيش ما زال يسيطر على المربع الأمني بالمدينة وحارة طي، وبعض القرى خارج المدينة إضافة إلى مطار القامشلي وفوج عسكري قربها.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا بين القوات الأمريكية من طرف والجيش السوري من طرف آخر، بعد قيام سكان محليين من اعتراض الدوريات الأمريكية قرب القامشلي.

وكالات