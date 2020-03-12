الخميس , مارس 12 2020
تعليق عملية دخول المسافرين السوريين عبر الحدود اللبنانية من معبر المصنع

تعليق عملية دخول المسافرين السوريين عبر الحدود اللبنانية من معبر المصنع

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تعليق عملية دخول المسافرين السوريين عبر الحدود اللبنانية من معبر المصنع

قالت مصادر اعلامية سورية أنه ومنيجة نتيجة الضغوط من قبل مجلس بلديات البقاع تم تعليق دخول المسافرين عند الساعة 1 ظهراً الى لبنان من معبر المصنع اللبناني

حالياً عملية الدخول الى لبنان متوقفة ويتم اعادة جميع المسافرين السوريين

( بانتظار البيان الرسمي من الحكومة اللبنانية لتوضيح تفاصيل الآلية الجديدة )
يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية, أعلن أمس الأربعاء عن وقف استقبال المسافرين من عدة دول أوربية وعربية منها سوريا, الا أنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى حول الحدود السورية.

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