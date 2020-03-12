جريمتي قتل بأقل من 24 ساعة في السويداء

أفادت مصادر اعلامية محلية, بوقوع جريمتي قتل جديدتين في المحافظة، التي تشهد انفلاتاً أمنياً، وسط تكرار حوادث القتل والخطف.

وأوضحت المصادر، أن المواطن معين حديفة، لقي مصرعه في ظروف غامضة إثر تعرضه لإطلاق نار، حيث وجدت جثته قرب المدافن غربي مدينة السويداء، أول أمس الثلاثاء، فيما ألقي ألقبض على ابنه علاء، بعد اتهامه بارتكاب جريمة القتل.

أما في الريف السويداء الغربي، لقي المواطن ريدان سلمان الخطيب حتفه، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين أثناء تواجده في الأراضي الزراعية غربي بلدة الثعلة، بمحاذاة ريف درعا الشرقي، لافتاً إلى أنه أصيب بجروح بالغة أدت لوفاته.

وقال مصدر مقرب من الضحية، أن ريدان موظف في مؤسسة المياه بمحافظة السويداء، مشيراً إلى أنه يتمتع بسمعة حسنة وليس لديه خلافات مع أي شخص، كما أضاف أن المعلومات تفيد بتعرضه لمحاولة خطف انتهت بمقتله.

وكالات