7 أطعمة تسبب آلاماً مزمنة في جسمك.. ابتعد عنها

7 أطعمة تسبب آلاماً مزمنة في جسمك.. ابتعد عنها

هناك عدد كبير من الناس يعانون من آلام مزمنة معروفة تحت اسم فيبروميالجيا. هذا المرض المزمن يتميز بأعراض مثل التعب، اضطرابات النوم، الكآبة والأوجاع العضلية.

برهنت دراسة حديثة أن الأحاسيس المركزية، عندما تتحسس الخلايا العصبية في النخاع الشوكي للالتهابات، مشابهة لآلام الفايبروميالجيا. الغذاء الذي نتناوله يمكن أن يحتوي منتجات كيميائية تنشط الناقلات العصبية، وهذا يزيد الحساسية على الألم.

خفضوا استهلاك المحليات الاصطناعية والسكر

الألم والالتهاب يمكن أن يصبحا أشد بنتيجة وجود مستويات مرتفعة من الأنسولين في الدم. يجب أن نخفض تناول السكر مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر بشكل خفي.

تظهر الرغبة بالسكر من وقت لآخر، ويكفي عندها أن نأكل فواكه طازجة أكثر حتى نحدّ من هذه الرغبات. ال sorbitol، ال xylitol وال aspartame تحتوي محليات بدون سكر، لكنها تحتوي مواد كيميائية تحرك الحساسية على الألم ويمكنها أيضاً أن تنشط عوارض القولون العصبي.

تحضير الأطعمة في المنزل وتناول أطعمة طازجة هو أفضل طريقة لتحموا أنفسكم من السكر المختبئ في الأطعمة المصنعة.

تجنبوا الكافيين

ربط الخبراء الآلام المزمنة ( fibromyalgia ) باضطرابات النوم والتعب. يميل الناس لتناول الكثير من القهوة ليصبح نهارهم أسهل. وهم يصلون إلى التأثير المنشود على المدى القصير، لكن على المدى الطويل،، يؤثر استهلاك القهوة على النوم.

تجنبوا الغلوتين والخميرة

منتجات المخابز ومحلات الحلوى تحتوي الغلوتين والخميرة. الاستهلاك المتكرر لهذه المنتجات يشجع نمو الخمائر والفطريات داخل الجسم، وهذا يزيد حدة الألم.

أزيلوا منتجات الحليب من نظامكم الغذائي

الفايبروميالجيا والتهاب المفاصل يمكن أن يفاقمهما بروتيين موجود في منتجات الحليب ومنتجات أخرى من أصل حيواني، يجعل النسيج الموجود حول المفاصل يتهيج مسبباً آلاماً قوية. الالتزام بنظام نباتي هو خيار جيد، هذا القرار ساعد الكثير من الناس على محاربة الأمراض المزمنة.

قولوا لا للكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات مثل السكر يمكن أن ترفع مستوى الأنسولين وتزيد حدة كل الأمراض المزمنة. من المهم أن نتجنب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات ونتناول وجبات ترتكز على الخضار.

تجنبوا التبغ والكحول

هذا ليس جديداً. استهلاك التبغ والكحول يؤذي جسمكم. إنهما يقومان بتفعيل المشاكل الصحية الخطيرة مثل الأمراض التي لها تأثير على المفاصل.

الروماتيزم هو مرض يصبب المدخنين والأشخاص الذين يشربون الكثير من الكحول والمعرضين للإصابة بالنقرس.

المواد المضافة الغذائية خطيرة

الأشخاص الذين يعانون من ألم مزمن يمكن أن يواجهوا مشاكل إضافية يسببها المونوصوديوم غلوتاميت ومواد أخرى مضافة للأطعمة. في الواقع، هذه المواد تنشط مستقبلات الألم وتزيد من حدته. يضيف الصناعيون المونوصوديوم غلوتاميت للأطعمة المصنعة أو السريعة لتحسين طعمها.