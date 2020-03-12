طريقة عمل “ثوم المطاعم” تثير ضجة على تويتر

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة عمل الثوم في أحد المطاعم بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو استخدام كميات كبيرة من الزيت في صناعة الثوم، فيما صعد هاشتاق #ثوم_المطاعم إلى ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

#ثوم_المطاعم رواج مقطع لطريقة عمل ثوم المطاعم والذي سبب صدمة لبعض المغردين الذين كانوا يجهلون كمية الزيت الكبيرة المستخدمة فيه، ولم يخلُ الهاشتاق من وصفات صحية لإعداده. pic.twitter.com/W7kvJFC4yu — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) March 10, 2020

واحتوى الهاشتاق على عدة وصفات وطرق مختلفة صحية لصناعة الثوم في المنازل كبديلٍ لاستخدام كميات الزيت في المطاعم.