الخميس , مارس 12 2020
طريقة عمل “ثوم المطاعم” تثير ضجة على تويتر

طريقة عمل “ثوم المطاعم” تثير ضجة على تويتر

‏3 ساعات مضت اخبار ساخنة 425 زيارة

طريقة عمل “ثوم المطاعم” تثير ضجة على تويتر

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة عمل الثوم في أحد المطاعم بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو استخدام كميات كبيرة من الزيت في صناعة الثوم، فيما صعد هاشتاق #ثوم_المطاعم إلى ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واحتوى الهاشتاق على عدة وصفات وطرق مختلفة صحية لصناعة الثوم في المنازل كبديلٍ لاستخدام كميات الزيت في المطاعم.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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