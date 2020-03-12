إنتاج الزيوت العطرية في سورية .. قريبا ؟

خطت سورية خطوة جديدة باتجاه توطين أهم نموذج للزراعات النظيفة، ومنحت شركة CCPB MIDDEL EAST SAL الفرع الإقليمي لشركة CCPB S.R.L الإيطالية، موافقة على ترخيص للعمل في سورية لمنح الشهادات العضوية، وهي الشركة الوحيدة المرخصة حالياً التي بدورها رخّصت لمشغلين لإنتاج الزيوت العطرية الطبية بتاريخ آب 2019.

وتلفت مصادر مديرية الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة، إلى السعي ليصبح الترخيص مقدّماً لمجموعة من المزارعين وذلك لتقاسم النفقات العالية لأجرة الشهادة، فكذلك البذور يجب أن تكون حاصلة على الشهادة العضوية، وفي حال عدم توافر البذور ومواد الإكثار العضوية للمحاصيل العضوية والمعمّرة، فيمكن أن تأتي من نباتات استمر تطبيق الإدارة العضوية عليها لجيل واحد على الأقل أو سنة واحدة، بينما يمكن استخدام المواد التقليدية غير المعاملة في حالة عدم إمكانية تطبيق السابق، وإذا ما كانت البذور والمواد النباتية التقليدية غير المعاملة غير متوفرة، فيمكن استخدام البذور والمواد النباتية المعاملة كيميائياً شريطة ألا تكون معاملة بمواد غير موجودة بلائحة المواد المسموحة، وفقط في حالة عدم توفر هذه الأخيرة تجارياً يمكن استخدام البذور والشتول والمواد المعاملة كيميائياً، ويجب على المشغل إثبات الحاجة لاستخدام مثل هذه المواد، ولا يسمح باستخدام البذور أو حبوب الطلع أو المواد النباتية المعدلة وراثياً.

لم يُجدِ حديث المؤتمرات والاجتماعات المتفائل نفعاً في تقديم أبسط مقومات الدعم لتنشيط الزراعة العضوية في سورية، حيث جُمّدت المؤهلات الطبيعية ريثما يجد المزارع من يقدم له أبسط أنواع الدعم، ولاسيّما أن الزراعة العضوية مرّت بمراحل إنتاجية لا بأس بها في محاصيل القطن والحمضيات، وكان من اللافت إقبال المزارعين عليها لميزاتها العديدة كالاستغناء عن المبيدات الكيميائية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والحصول على شهادة مصدقة للإنتاج العضوي دون أي نسبة دعم وصعوبة التسويق لارتفاع ثمن المنتج العضوي، تسبّبت بعزوف المزارعين عن تطبيق هذا النوع من الزراعة، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود تجارب فردية لبعضهم إلا أنها غير حائزة شهادة المنتج العضوي، وبالتالي لا تختلف في التسويق عن أي منتج عادي.

المصدر : الثورة