لجنة سوق الهال: أسعار البصل ستنخفص لنحو 70% خلال أيام

أكد عضو مجلس “محافظة دمشق” وعضو لجنة أسواق الهال رفيق محمح، أن أسعار البصل ستنخفض لنحو 70% عن سعرها الحالي خلال 10 أيام.

وأوضح خلال اجتماع لمجلس المحافظة، أن ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة الحالية يعود بشكل رئيسي لكونها مخزنة حيث لا يوجد إنتاج محلي حالياً، مبيناً أنه سيبدأ إنتاح البصل الأخضر خلال أيام.

وشهدت جلسة المجلس شكاوى من الأعضاء على ارتفاع الأسعار وخاصة الخضار، إضافة لعدم معاقبة كبار التجار والمولات والاكتفاء بملاحقة صغار البائعين على حد تعبير الأعضاء المشتكين، وهو ما نفاه مدير تموين دمشق عدي الشبلي والذي أشار لتنظيم عدة ضبوط بالمولات خلال اليومين الماضيين.

وسجلت بعض أسعار الخضار في أسواق دمشق أرقاماً غير مسبوقة خلال الشهر الحالي، فوصل سعر كيلو الخيار إلى أكثر من 800 ليرة سورية معادلاً سعر الموز المستورد، وقاربت العديد من أنواع الخضار هذا السعر كالبصل والباذنجان والكوسا.

وأكد رئيس “اتحاد الغرف الزراعية السورية”محمد كشتو في تصريح سابق لـ”الاقتصادي”، أن بعض هذه الخضار تزرع في البيوت البلاستيكية ضمن المنطقة الساحلية بكميات محدودة، وهناك كلف إضافية كبيرة تُدفع لزراعتها مقارنة بما يزرع في مناطق أخرى، إضافة لكلف النقل إلى دمشق.

وأوضح بأن معظم تجهيزات البيوت البلاستيكية مستوردة ويتم إصلاحها بشكل دائم نتيجة اهتلاكها بفعل العوامل الجوية وهذا يرفع من تكاليف إنتاجها، بينما بعض الخضار كالجزر والزهرة والملفوف والتي تزرع في ريف دمشق ودرعا أسعارها مقبولة وسعر الكيلو لا يتجاوز 200 ليرة.

وفي بداية العام الجاري، بلغ سعر كيلو الباذنجان 300 ليرة والكوسا 600 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو البطاطا 350 ليرة والخيار البلاستيكي وصل سعر الكيلو منه إلى 350 ليرة، والبندورة 250 ليرة والجزر وصل إلى 350 ليرة والزهرة 300 ليرة.