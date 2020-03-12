قتلى ومصابون في صفوف الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين بسوريا

قتلى ومصابون في صفوف الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين بسوريا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، بسقوط قتلى ومصابين في صفوف الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في ريف رأس العين بسوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن “سيارة مفخخة انفجرت بحاجز لمرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية تل حلف بريف رأس العين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين”.

وأضافت أن “عددا من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت نقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية”.

المصدر: “سانا”