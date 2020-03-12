شاهد: مدفع هائل مثير للدهشة بحوزة الجيش السوري

أفادت معلومات صحفية عن وجود مدفع هائل عيار 180 ملم في سوريا.

ووفق “روسيسكايا غازيتا”، فإن الجيش السوري هو الجيش الوحيد الآن الذي يستخدم مدافع “إس-23”.

​ويلجأ الجيش السوري إلى استخدام هذه المدافع الهائلة في بعض الأحيان لتدمير منشآت المجموعات الارهابية في البلاد.

وخرج مدفع “إس-23” إلى حيز الوجود في روسيا السوفيتية في أربعينات القرن الماضي. لكن لم يبدأ وقتذاك تصنيع هذه المدافع بسبب الاهتمام الطاغي بالصواريخ. وتم استئناف إنتاجها في بداية السبعينات عندما احتاج حلفاء الاتحاد السوفيتي إلى المدفعية القوية البعيدة المدى.

ولا تزال مواصفات مدفع “إس-23” تثير الدهشة. فمثلا، تستطيع قذيفته التي تزن 84 كيلوغراما أن تصيب هدفا على بعد 43800 متر.