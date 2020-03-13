لا دوري أبطال الثلاثاء.. يوفينتوس وريال مدريد يدخلان الحجر الصحي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الخميس، تأجيل مباراتي مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، ويوفنتوس وضيفه ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن “اليويفا” عبر موقعه الرسمي تأجيل المباراتين التي كانتا ستلعبان الثلاثاء المقبل، بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة في ريال مدريد، وداييلي روجاني لاعب يوفنتوس، بفيروس كورونا، ودخول الفريقين الحجر الصحي.

ولم يعلن “اليويفا” أي تفاصيل بخصوص الموعد الجديد للمباراتين، موضحا أنه سيتخذ قراره بشأنهما في الوقت المناسب.

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على مضيفه ريال مدريد ذهابا 2-1، بينما فاز ليون على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل.

المصدر : روسيا اليوم