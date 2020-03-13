الأرصاد: الجو ماطر والحرارة إلى انخفاض و يحذر من السيول

الأرصاد: الجو ماطر والحرارة إلى انخفاض و يحذر من السيول

يستمر تأثير المنخفض الجوي على معظم المناطق في البلاد مع حركة رياح قوية شرقية وجنوبية شرقية تتجاوز سرعة الهبات فيها 85 كيلومترا بالساعة عند فترة الذروة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم ماطر على فترات في معظم المناطق، ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد أحياناً.

وحذرت المديرية من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والسهول خاصةً في المنطقة الجنوبية وأجزاء من البادية، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين المعتدلة والنشطة مع هبات شديدة تتجاوز 90كم/سا خاصة في المناطق الجنوبية والساحلية وأجزاء من البادية، والبحر متوسط ارتفاع الموج، إلى عالي ارتفاع الموج في الداخل.

وبالنسبة ليوم غد السبت يكون الجو غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتضعف الفعالية تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ويحذر من تشكل الضباب محلياً في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً خلال ساعات النهار في المنطقة الجنوبية والوسطى، والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

إلى ذلك شهدت محافظات المنطقة الجنوبية هطلات مطرية غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، سجلت أغزرها في محافظة دمشق وريفها55 مم في عسال الورد، بحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.