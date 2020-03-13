استشهاد مدني بانفجار عبوة زرعها إرهابيون في سيارته في الدحاديل بدمشق

استشهد مدني بانفجار عبوة ناسفة لاصقة زرعها إرهابيون في سيارته عند مفرق الدحاديل بمدينة دمشق.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لمندوب سانا إن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة أحد المدنيين انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المشفى لكنه فارق الحياة.

وبحسب المعلومات الواردة فقد” استشهد المواطن نتيجة لانفجار عبوة ناسفة ألصقت بسيارته صباح اليوم عند مدخل حي الدحاديل جنوب العاصمة دمشق ولم يصاب أحد بسبب عدم وجود حركة في الشارع باعتباره يوم عطلة “.

وقالت المصادر ” أن العبوة كانت شديدة الانفجار بديل تضرر السيارة بشكل كبير جداً “. وقال سكان يعيشون في حي الدحاديل جنوب دمشق إن ” صوت انفجار عنيف وقع في الحي ادى الى تحطيم عدد كبير من زجاج المباني المحيطة بمدخل حي الدحاديل.

يشار الى ان العاصمة دمشق شهدت منذ مطلع العام الحالي انفجار سبع سيارات مفخخة, فيما لا تزال الجهة المنفذة لهذه العمليات الإرهابية مجهولة.