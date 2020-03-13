توقف رحلات “أجنحة الشام” من سوريا إلى أربيل

توقف رحلات “أجنحة الشام” من سوريا إلى أربيل

أعلنت شركة “أجنحة الشام” للطيران عبر صفحتها الرسمية، في “فيسبوك” تعليق رحلات الطيران من سوريا إلى أربيل بدءاً من تاريخ الخميس 12 آذار 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها إقليم “كردستان” ضد فيروس “كورونا”.

وقالت الشركة في بيانها إنه “وفقا للتعميم الصادر عن السلطات المختصه في مطار اربيل يؤسفنا إعلامكم بأنه اعتبار من تاريخ اليوم 12/03 سيبدأ تعليق سفر السوريين إلى مطار اربيل وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها سلطات إقليم كردستان بخصوص احتواء وباء الكورونا”.

وأردفت الشركة “علمنا بأن هذا الإجراء مؤقت وسنقوم بالمتابعة عن طريق ممثل الشركة في أربيل لاطلاعكم حول أية مستجدات وإعلامكم بأي خبر جديد”.

الجدير بالذكر أن “أجنحة الشام” قررت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، تجنباً لانتقال أي عدوى محتملة من الدول والمحطات التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس “كورونا”.