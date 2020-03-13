ظهور دبابة سورية معدلة في الفيلق الخامس بتقنية جديدة تم إبداعها بمركز البحوث

ظهور دبابة سورية معدلة في الفيلق الخامس بتقنية جديدة تم إبداعها بمركز البحوث

انتشرت صور لدبابة عسكرية جديدة الشكل لأول مرة في سوريا، أمس الخميس.

وأفادت الصحيفة الروسية “روسيسكايا غازيتا” عن مشاهدة الدبابة في الفيلق الخامس بقوات الجيش السوري.

وشرحت، أنها دبابة معدلة من طراز “تي-72إم1” تم تزويدها بحماية إضافية ضد المقذوفات المضادة للدبابات وجهاز التنشين المتطور الذي يمكِّن للدبابة من تنفيذ عملياتها في الليل.

وأشارت الصحفية إلى أن الجهاز الذي أبدعه مركز للبحث العلمي يقع في دمشق يمنح الدبابة إمكانية اكتشاف الأهداف في ظلام الليل على بعد 4000 متر.

أما بالنسبة للحماية الإضافية فهي عبارة عن حجاب مدرع وأغطية قادرة على مقاومة القذائف الخارقة للدروع على برج الدبابة.

وكالات