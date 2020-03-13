الجمعة , مارس 13 2020
أول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا

‏27 دقيقة مضت الاخبار 189 زيارة

أول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن موقع “O Dia” أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.

ووفقا للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية (أي تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا)، ولكن لم يتم إلى الآن تأكيد المعلومات رسميا.

وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.

سبوتتنيك

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