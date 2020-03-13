تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا على بنود وقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة

تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا على بنود وقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة

أعلنت تركيا اليوم الجمعة، التوقيع على اتفاق مع روسيا حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ينص على إطلاق دوريات مشتركة وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح صحفي عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة، إنه تم التوقيع على نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، مضيفا: “ننفذ أولى خطواته من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق M4 اعتبارا من 15 مارس”.

وأضاف: “الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار”.

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها إدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع: “هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناء في هذا الخصوص”.

وكالات