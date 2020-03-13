16 طريقة لفقدان الوزن بسرعة

غالباً ما نبدأ نهارنا ونحن عازمين على إتباع نمط حياة صحي، ونتعهد بأن نحصي جميع السعرات الحرارية التي نتناولها، ولكن سرعان ما ينتهي بنا الأمر لتناول بعض الحلوى هنا أو هناك، مما يكون كفيلاً بإنهاء هذا التعهد الذي قطعناه على نفسنا، ولكن في الحقيقة هناك نهج آخر أكثر سهولة يمكن إتباعه للمحافظة على نمط حياة صحي ورشاقة دائمة، فبدلاً من إتباع المبدأ الذي يقوم على “كل شيء أو لا شيء”، حاول إدخال تبديل صحي واحد أو اثنين على روتينك اليومي، فبحسب الدكتورة (ماريسا ليبرت)، فإن القيام بهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدانك للوزن أكثر من أي وقت مضى.

وهنا بعض النصائح المجربة التي قد تفيد في فقدان الوزن بطريقة سريعة وصحية:

قلل من تناول الطعام خارج المنزل:

إذا كنت من الأشخاص المعتادين على تناول الطعام خارج المنزل بكثرة، حاول التقليل من الذهاب إلى المطعم لمرة واحدة في الأسبوع، واستبدل طبق الباستا الكبير الذي تطلبه بصحن من سلطة الدجاج، فإن هذا كفيل بإنقاص وزنك بحوالي 20 رطلاً خلال شهر واحد.

حاول تفادي المأكولات المالحة:

توقف عن شراء الوجبات الخفيفة من محل البقالة القريب من المنزل، وابدأ بشرائها من المتجر، فإذا أردت تناول كيس من رقائق البطاطا أو الحلوى، ستكون فكرة المشي إلى هناك للحصول عليها، كفيلة بإلغاء تلك الرغبة الشديدة بها.

حاول تناول إفطار غني بالسعرات الحرارية:

تناول ما لا يقل عن 300 سعرة حرارية من مزيج صحي من البروتين والحبوب الكاملة على الإفطار، فإن هذا كفيل بإبقائك بعيداً عن الجوع مما سيؤدي إلى تقليل حاجتك لتناول وجبة خفيفة على مدار اليوم، وهذا بدوره سيؤدي إلى إنقاص وزنك بشكل كبير.

حاول القيام بالتمارين الرياضية على دفعات صغيرة:

قم بممارسة القليل من التمارين الرياضية كلما سنحت لك الفرصة، مثل القفز، أو تأدية تمارين المعدة خلال الإعلانات التجارية أثناء مشاهدة التلفاز، أو الرقص أثناء غسيل الأطباق، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة ويبقيك بعيداً عن الإصابة بالتبلد أمام شاشة التلفزيون.

تخلص من العادات السيئة:

حاول الابتعاد عن التدخين عن طريق الانضمام إلى أحد النوادي الرياضية، حيث أن الأشخاص المدخنين لا يمكنهم التمرن بشكل صحيح، مما سيدفعك إلى ترك هذه العادة السيئة.

قم بتنظيف ثلاجتك:

استبدل الأطعمة التي اعتدت على الإكثار من تناولها، مثل المثلجات، بوجبات خفيفة أقل بالسعرات الحرارية، مثل بذور عباد الشمس المحمص، وغيرها من الأشياء الصحية.

قم باستغلال ساعات الفراغ مع الأصدقاء بالقيام بأشياء صحية:

بدلاً من تناول العشاء مع الأصدقاء بعد العمل، قم باستغلال هذا الوقت معهم للقيام بجولة من المشي أو الجري، كون هذه الأمور هي ممتعة ومفيدة بذات الوقت.

أشعل حماستك:

قم بالاستماع إلى بعض الأغاني التي تبعث على الحماس، كي تتنشط للذهاب إلى النادي وتقوم بأداء التمارين الرياضية، بالإضافة إلى ذلك، فعندما يقوم الشخص بالتمرن وهو يستمع إلى أغانيه المفضلة، فإن الوقت سيمضي بسرعة وسيقوم بأداء المزيد من التمارين الرياضية من دون أن يشعر بالتعب.

أضف الخضار إلى الطعام:

بإضافة الخضار إلى الأطعمة التي تحبها – مثل إضافة الجرجير والفلفل الأخضر إلى البيتزا عوضاً عن الببروني- ستشعر بالشبع بشكل أسرع ولن يعود بإمكانك تناول المزيد من الأطعمة مثل رقائق البطاطس أو الحلويات الغنية بالسكريات.

أكثر من الجري:

إن الركض لحوالي 20 دقيقة يومياً يمكن أن يساعدك على خسارة ما يصل إلى 20 رطلاً خلال شهرين، وذلك بالإضافة إلى أنه يولد طاقة كبير.

مارس تمارين اليوغا:

إن ممارسة اليوغا ستجعلك على علاقة أفضل مع الغذاء وستعرفك على الكميات التي يحتاجها جسمك من الطعام، حيث سيصبح الطعام لديك حدسياً أكثر وستتوقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع، وهذا سيمنعك عن التفكير بتناول الطعام بين الوجبات.

لا تأخذ الأحجام الكبيرة من المأكولات السريعة:

استبدل الوجبات الكبيرة التي اعتدت شرائها أثناء تناولك للطعام خارج المنزل بالأحجام الصغيرة، وحاول أيضاً أن ترضى بتناول نوع واحد من المأكولات في كل مرة، مثل وجبة صغيرة من البطاطس المقلية أو ستة مربعات من قطع الدجاج المقلي، وبهذا لن تحرم نفسك من المأكولات التي تحبها، وبذات الوقت ستحافظ على رشاقتك.

اترك مجالاً في معدتك لتناول الحلوى:

حاول تناول الأطعمة الصحية خلال اليوم حتى تترك المجال الكافي في معدتك لتكافئ نفسك بتناول بعض الحلويات بطريقة لا تضر بها نفسك، حيث أن ما يهم في النهاية هو عدد السعرات الحرارية التي ستتناولها خلال اليوم.

قم بإتباع بعض صفوف الرقص:

إن هذا النوع من التمارين يمرن العضلات ويجعلها أكثر مرونة، وخاصة عضلات الساقين والمعدة، كما أنه يساعد في تقوية عضلة القلب والدورة الدموية.

توقف عن تناول الطعام أثناء الليل:

إذا أردت أن تفقد بعض الوزن، حاول أن تتوقف عن تناول أي نوع من المأكولات بعد الساعة السادسة والنصف مساء ولمدة خمس ليالي، وخلال شهرين ستشهد فرقاً واضحاً في مقاس خصرك.

ضع هدفاً لأخذ نزهة يومية على الأقدام:

قد يكون وضع لائحة للمشتريات اليومية كفيل بحل هذا الموضوع، حيث أن المشي ولو لمدة 10 دقائق يومياً، يمكن أن يساعدك على فقدان ما يصل إلى 50 رطلاً خلال عام واحد.