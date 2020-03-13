كلمات إسبانيّة ذات أصول عربيّة.. تعرفوا عليها

دائماً وعلى مر التاريخ سعت جميع الحضارات وعملت بجهد كبير للتأثير على الحضارات الأخرى سواءً المُتحاربة معها أو المُتعايشة حتى، فتارةً كانت تغزوها عسكرياً وتارةً فكرياً وثقافياً، كل هذا في سبيل شيء واحد وهو أن توسع من مدى ثقافتها السائدة وتزيد من مدى طغيانها وهيمنة أفكارها على الحضارات الأخرى.

بشكل مُلفت للأنظار فإن المُتأثر الأكبر والدليل الباقي إلى الآن الذي يشير إلى هذه المحاولات هي اللغة، فاللغة كانت لها الحصة الأكبر في محاولات السيطرة التي كانت تجري سابقاً وما زالت إلى الآن.

فعلى سبيل المثال.. الاختلاط بين الحضارة العربيّة والحضارة العثمانيّة أثر في كلا اللغتين معاً، فنجد العديد من المصطلحات العربيّة ذات الأصول العثمانيّة وكثير من الكلمات التركيّة – حالياً – هي ذات أصول عربيّة، كما أن الاحتلال الفرنسي البريطاني للشرق الأوسط في القرن المنصرم كان له أثر على اللغة العربية أيضاً.

أما ما سنتكلم عليه الآن فهو أبعد من الاحتلال الفرنسي والدولة العثمانيّة، سنعود لعام 711م، عام قيام الحضارة العربيّة في الأندلس.

أثرت اللغة العربيّة بشكل كبير على اللغة التي كانت متداولة في تلك المنطقة، وملامح هذا التأثير بادية إلى اليوم، فالعديد من الكلمات الإسبانية هي ذات أصول عربية ترجع جذورها لفترة حكم العرب.

أما أبرز هذه الكلمات التي ما زال يُتكلم بها إلى الآن وما زالت موجودة في اللغة الإسبانية كعلامة لمرور العرب من بلادهم قديماً فقد كانت:

الحشاشين

Asesino كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، الحشاشين – أو Assassin في اللغة الإنجليزيّة – هي كلمة عربيّة تُنسب للأشخاص المُتعاطين للحشيش، وقد أُطلق هذا المصطلح على مجموعة من المُحاربين القُدامى الذين اشتهروا باغتيالاتهم لأشخاص مهمين وبالغي الحساسية.

كما يبدو فإن هذه الكلمة كان لها تأثير معين على الثقافة الإسبانية فبقيت ضمن لغتها إلى الآن ويتم تداولها بمعنى ” القاتل ” نسبةً لهؤلاء القتلة الحشاشين.

الفيل.. قطعة الشطرنج

Fil صاحب الحركة المائلة المُمتدة على طول ساحة اللعب… قطعة شطرنج الفيل مازالت إحدى الكلمات المتداولة في اللغة الإسبانية للدلالة على قطعة الشطرنج هذه.

يُعتقد أن لعبة الشطرنج قد بدأت في الهند وانتقلت إلى البلاد العربيّة عن طريق بلاد الفرس.. وهذا ما يُفسر أن كلمة فيل أيضاً موجودة في اللغة الفارسيّة كاسم لهذه القطعة.

الظرف الزمانيّ.. حتّى

Hasta كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، هو الظرف الزماني العربيّ الدال على فترة معيّنة من لحظة زمنية فائتة ولغاية لحظة زمنيّة قادمة.

لو شاء الله

Ojala مُفردة إسبانيّة أيضاً بمعنى التمني والتأمل في شيء ما، هذه الكلمة تعود للأصل العربي لعبارة ” لو شاء الله “

بالرغم من أن هذه المفردة تستخدم للحديث عن الآمال المستقبليّة إلا أن أصلها العربي ” لو شاء الله ” واضح من خلال النطق.

الزيت

Aciete يعود أصل هذه المُفردة لكلمة ” الزيت ” في اللغة العربيّة، وتشير إلى ذلك السائل الذي يُستخلص من الزيتون بعد عصره.

المخدّة

Almohada أو ما يُعرف بالوسادة.. تلك الكتلة المنتفخة المليئة بالقطن التي تشكل حلماً سعيداً لكل شخص حظيَ بيوم مليء بالجد والتعب، هذه المخدة هي مصطلح إسباني أيضاً ذو أصول عربيّة.

السُكّر

Azúcar القطع السحريّة التي تضفي طعماً حلواً على المشروبات هي كلمة إسبانية بأصول عربية أيضاً.

يبدو أن للسكر تأثير قوي على الإسبان حتى بقي في لغتهم إلى الآن!

رهينة

Rehén في هذه الأيام أصبحت هذه الكلمة تُسمع بشكل يومي على شاشات التلفاز وإذاعات الراديو، الرهينة إحدى الكلمات العربيّة التي بقيت ضمن اللغة الإسبانيّة أيضاً.

الطوب

Adobe ليست منتجات شركات أدوبي من فوتوشوب وإخوانه، إنما هنا هي بمعنى آخر، هذه الكلمة الإسبانية ذات أصل عربي وهو ” الطوب ” أي الطين أو المادة المستخدمة في البناء.

بالرغم من هذا فإن كلمة الطوب أيضاً ذات أصل فرعوني قديم يعود تحديداً لفترة الحكم الوسطى، ويعتقد أنها نشأت في تلك الفترة كمصطلح للمادة الداخلة في البناء.

دائماً وعلى مر التاريخ سعت جميع الحضارات وعملت بجهد كبير للتأثير على الحضارات الأخرى سواءً المُتحاربة معها أو المُتعايشة حتى، فتارةً كانت تغزوها عسكرياً وتارةً فكرياً وثقافياً، كل هذا في سبيل شيء واحد وهو أن توسع من مدى ثقافتها السائدة وتزيد من مدى طغيانها وهيمنة أفكارها على الحضارات الأخرى.

بشكل مُلفت للأنظار فإن المُتأثر الأكبر والدليل الباقي إلى الآن الذي يشير إلى هذه المحاولات هي اللغة، فاللغة كانت لها الحصة الأكبر في محاولات السيطرة التي كانت تجري سابقاً وما زالت إلى الآن.

فعلى سبيل المثال.. الاختلاط بين الحضارة العربيّة والحضارة العثمانيّة أثر في كلا اللغتين معاً، فنجد العديد من المصطلحات العربيّة ذات الأصول العثمانيّة وكثير من الكلمات التركيّة – حالياً – هي ذات أصول عربيّة، كما أن الاحتلال الفرنسي البريطاني للشرق الأوسط في القرن المنصرم كان له أثر على اللغة العربية أيضاً.

أما ما سنتكلم عليه الآن فهو أبعد من الاحتلال الفرنسي والدولة العثمانيّة، سنعود لعام 711م، عام قيام الحضارة العربيّة في الأندلس.

أثرت اللغة العربيّة بشكل كبير على اللغة التي كانت متداولة في تلك المنطقة، وملامح هذا التأثير بادية إلى اليوم، فالعديد من الكلمات الإسبانية هي ذات أصول عربية ترجع جذورها لفترة حكم العرب.

أما أبرز هذه الكلمات التي ما زال يُتكلم بها إلى الآن وما زالت موجودة في اللغة الإسبانية كعلامة لمرور العرب من بلادهم قديماً فقد كانت:

الحشاشين

Asesino كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، الحشاشين – أو Assassin في اللغة الإنجليزيّة – هي كلمة عربيّة تُنسب للأشخاص المُتعاطين للحشيش، وقد أُطلق هذا المصطلح على مجموعة من المُحاربين القُدامى الذين اشتهروا باغتيالاتهم لأشخاص مهمين وبالغي الحساسية.

كما يبدو فإن هذه الكلمة كان لها تأثير معين على الثقافة الإسبانية فبقيت ضمن لغتها إلى الآن ويتم تداولها بمعنى ” القاتل ” نسبةً لهؤلاء القتلة الحشاشين.

الفيل.. قطعة الشطرنج

Fil صاحب الحركة المائلة المُمتدة على طول ساحة اللعب… قطعة شطرنج الفيل مازالت إحدى الكلمات المتداولة في اللغة الإسبانية للدلالة على قطعة الشطرنج هذه.

يُعتقد أن لعبة الشطرنج قد بدأت في الهند وانتقلت إلى البلاد العربيّة عن طريق بلاد الفرس.. وهذا ما يُفسر أن كلمة فيل أيضاً موجودة في اللغة الفارسيّة كاسم لهذه القطعة.

الظرف الزمانيّ.. حتّى

Hasta كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، هو الظرف الزماني العربيّ الدال على فترة معيّنة من لحظة زمنية فائتة ولغاية لحظة زمنيّة قادمة.

لو شاء الله

Ojala مُفردة إسبانيّة أيضاً بمعنى التمني والتأمل في شيء ما، هذه الكلمة تعود للأصل العربي لعبارة ” لو شاء الله “

بالرغم من أن هذه المفردة تستخدم للحديث عن الآمال المستقبليّة إلا أن أصلها العربي ” لو شاء الله ” واضح من خلال النطق.

الزيت

Aciete يعود أصل هذه المُفردة لكلمة ” الزيت ” في اللغة العربيّة، وتشير إلى ذلك السائل الذي يُستخلص من الزيتون بعد عصره.

المخدّة

Almohada أو ما يُعرف بالوسادة.. تلك الكتلة المنتفخة المليئة بالقطن التي تشكل حلماً سعيداً لكل شخص حظيَ بيوم مليء بالجد والتعب، هذه المخدة هي مصطلح إسباني أيضاً ذو أصول عربيّة.

السُكّر

Azúcar القطع السحريّة التي تضفي طعماً حلواً على المشروبات هي كلمة إسبانية بأصول عربية أيضاً.

يبدو أن للسكر تأثير قوي على الإسبان حتى بقي في لغتهم إلى الآن!

رهينة

Rehén في هذه الأيام أصبحت هذه الكلمة تُسمع بشكل يومي على شاشات التلفاز وإذاعات الراديو، الرهينة إحدى الكلمات العربيّة التي بقيت ضمن اللغة الإسبانيّة أيضاً.

الطوب

Adobe ليست منتجات شركات أدوبي من فوتوشوب وإخوانه، إنما هنا هي بمعنى آخر، هذه الكلمة الإسبانية ذات أصل عربي وهو ” الطوب ” أي الطين أو المادة المستخدمة في البناء.

بالرغم من هذا فإن كلمة الطوب أيضاً ذات أصل فرعوني قديم يعود تحديداً لفترة الحكم الوسطى، ويعتقد أنها نشأت في تلك الفترة كمصطلح للمادة الداخلة في البناء.

دائماً وعلى مر التاريخ سعت جميع الحضارات وعملت بجهد كبير للتأثير على الحضارات الأخرى سواءً المُتحاربة معها أو المُتعايشة حتى، فتارةً كانت تغزوها عسكرياً وتارةً فكرياً وثقافياً، كل هذا في سبيل شيء واحد وهو أن توسع من مدى ثقافتها السائدة وتزيد من مدى طغيانها وهيمنة أفكارها على الحضارات الأخرى.

بشكل مُلفت للأنظار فإن المُتأثر الأكبر والدليل الباقي إلى الآن الذي يشير إلى هذه المحاولات هي اللغة، فاللغة كانت لها الحصة الأكبر في محاولات السيطرة التي كانت تجري سابقاً وما زالت إلى الآن.

فعلى سبيل المثال.. الاختلاط بين الحضارة العربيّة والحضارة العثمانيّة أثر في كلا اللغتين معاً، فنجد العديد من المصطلحات العربيّة ذات الأصول العثمانيّة وكثير من الكلمات التركيّة – حالياً – هي ذات أصول عربيّة، كما أن الاحتلال الفرنسي البريطاني للشرق الأوسط في القرن المنصرم كان له أثر على اللغة العربية أيضاً.

أما ما سنتكلم عليه الآن فهو أبعد من الاحتلال الفرنسي والدولة العثمانيّة، سنعود لعام 711م، عام قيام الحضارة العربيّة في الأندلس.

أثرت اللغة العربيّة بشكل كبير على اللغة التي كانت متداولة في تلك المنطقة، وملامح هذا التأثير بادية إلى اليوم، فالعديد من الكلمات الإسبانية هي ذات أصول عربية ترجع جذورها لفترة حكم العرب.

أما أبرز هذه الكلمات التي ما زال يُتكلم بها إلى الآن وما زالت موجودة في اللغة الإسبانية كعلامة لمرور العرب من بلادهم قديماً فقد كانت:

الحشاشين

Asesino كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، الحشاشين – أو Assassin في اللغة الإنجليزيّة – هي كلمة عربيّة تُنسب للأشخاص المُتعاطين للحشيش، وقد أُطلق هذا المصطلح على مجموعة من المُحاربين القُدامى الذين اشتهروا باغتيالاتهم لأشخاص مهمين وبالغي الحساسية.

كما يبدو فإن هذه الكلمة كان لها تأثير معين على الثقافة الإسبانية فبقيت ضمن لغتها إلى الآن ويتم تداولها بمعنى ” القاتل ” نسبةً لهؤلاء القتلة الحشاشين.

الفيل.. قطعة الشطرنج

Fil صاحب الحركة المائلة المُمتدة على طول ساحة اللعب… قطعة شطرنج الفيل مازالت إحدى الكلمات المتداولة في اللغة الإسبانية للدلالة على قطعة الشطرنج هذه.

يُعتقد أن لعبة الشطرنج قد بدأت في الهند وانتقلت إلى البلاد العربيّة عن طريق بلاد الفرس.. وهذا ما يُفسر أن كلمة فيل أيضاً موجودة في اللغة الفارسيّة كاسم لهذه القطعة.

الظرف الزمانيّ.. حتّى

Hasta كما تعرف في اللغة الإسبانيّة، هو الظرف الزماني العربيّ الدال على فترة معيّنة من لحظة زمنية فائتة ولغاية لحظة زمنيّة قادمة.

لو شاء الله

Ojala مُفردة إسبانيّة أيضاً بمعنى التمني والتأمل في شيء ما، هذه الكلمة تعود للأصل العربي لعبارة ” لو شاء الله “

بالرغم من أن هذه المفردة تستخدم للحديث عن الآمال المستقبليّة إلا أن أصلها العربي ” لو شاء الله ” واضح من خلال النطق.

الزيت

Aciete يعود أصل هذه المُفردة لكلمة ” الزيت ” في اللغة العربيّة، وتشير إلى ذلك السائل الذي يُستخلص من الزيتون بعد عصره.

المخدّة

Almohada أو ما يُعرف بالوسادة.. تلك الكتلة المنتفخة المليئة بالقطن التي تشكل حلماً سعيداً لكل شخص حظيَ بيوم مليء بالجد والتعب، هذه المخدة هي مصطلح إسباني أيضاً ذو أصول عربيّة.

السُكّر

Azúcar القطع السحريّة التي تضفي طعماً حلواً على المشروبات هي كلمة إسبانية بأصول عربية أيضاً.

يبدو أن للسكر تأثير قوي على الإسبان حتى بقي في لغتهم إلى الآن!

رهينة

Rehén في هذه الأيام أصبحت هذه الكلمة تُسمع بشكل يومي على شاشات التلفاز وإذاعات الراديو، الرهينة إحدى الكلمات العربيّة التي بقيت ضمن اللغة الإسبانيّة أيضاً.

الطوب

Adobe ليست منتجات شركات أدوبي من فوتوشوب وإخوانه، إنما هنا هي بمعنى آخر، هذه الكلمة الإسبانية ذات أصل عربي وهو ” الطوب ” أي الطين أو المادة المستخدمة في البناء.

بالرغم من هذا فإن كلمة الطوب أيضاً ذات أصل فرعوني قديم يعود تحديداً لفترة الحكم الوسطى، ويعتقد أنها نشأت في تلك الفترة كمصطلح للمادة الداخلة في البناء.