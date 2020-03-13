كإجراء احتياطي.. سوريا تعلن عن إغلاق كافة المدارس والجامعات

مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وفي كافة دول الإقليم المجاورة وبالرغم من عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في سورية لتاريخه وانطلاقا من حرص الحكومة السورية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالاً للإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس تقرر خلال اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفريق الوزاري المختص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا على الأراضي السورية.

تقرر تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداءاً من يوم الغد ٣/١٤ ولغاية الخميس الموافق ٤/٢ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب.

كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود /40/ % وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى /2/ بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.