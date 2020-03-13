أبراج تفتقر للثبات في المواقف الصعبة.. هل أنت بينها؟

أبراج تفتقر للثبات في المواقف الصعبة.. هل أنتِ بينها؟

4 أبراج تفتقر للثبات الانفعالي ولا تستطيع السيطرة على أعصابها في المواقف الصعبة التي تتطلب حكمة في التصرف، تعرفي اليها:

برج الثور

من المعروف عن برج الثور القوة والصلابة ولكن عند المواقف الصعبة تتحول كل هذه القوة لعواطف هشة فأي شيء أو تفصيلة صغيرة من الممكن أن تقوم بتحفيز الانهيار العقلي والعاطفي لدى أصحاب هذا البرج، فليس لديهم أي نسبة من الثبات الانفعالي عندما يتعرضون لمواقف صعبة ويملكون حينها قوة كافية لتدمير كل شيء حولهم بغاية البساطة والسهولة.

برج الميزان

يحرص أصحاب برج الميزان على إيجاد التوازن والتوافق في حياتهم ويتمتعون بالذكاء الشديد ولكن إذا تعرضوا لموقف خارج عن مستوى قدراتهم ومعرفتهم فإنهم يفقدون أعصابهم ويصبحون غير مستقرين عاطفيًا وعصبيًا فهم يفتقرون للثبات الانفعالي في التعامل مع المواقف الصعبة.

برج القوس

يتميز برج القوس بالتفاؤل وحب الحياة وهم يقضون أوقاتًا كثيرة في تتبع أحلامهم ورغباتهم ويحاولون بكل جهد تحويلها لحقيقة ولكن عندما يتعرضون حتى لموقف بسيط يُشعرهم بعدم قدرتهم على التعامل مع الواقع، فسرعان ما يشرعون بالرعب ويفقدون أعصابهم بشكل كبير كالقنابل الموقوتة.

برج الجوزاء

بسبب ازدواجية شخصياتهم وطبيعتهم غير الحاسمة يتسم أصحاب برج الجوزاء بالقلق الدائم والمستمر، الأمر الذي يجعلهم غير مستقرين على المستوى العقلي والعاطفي، فعندما يتعرضون لأي موقف بسيط دائمًا يشعرون أن الأمر يفوق احتمالهم ويفقدون أعصابهم وينطلقون كالقنابل الموقوته، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تدفعهم هذه الحاله للكذب واتخاذ القرارات السيئة التي تضر بهم.

المصدر: فوشيا