بالفيديو: شاهد ما الذي وجده الجيش السوري في مخبأ المحيسني!

بالفيديو: شاهد ما الذي وجده الجيش السوري في مخبأ المحيسني!

استمر الجيش السوري في كشفه لممارسات الجماعات المسلحة في ريف حلب بعد تحريره؛ حيث عثرت القوات على مستودع لتنظيم الخوذ البيضاء الذي يعتبر الوجه الاخر للجماعات المسلحة.

ووُجد ضمن المستودع مجموعة من الأقنعة الواقية واسطوانة مواد كيميائية وبعض الادوات التي كانوا يستخدمونها خلال فترة تواجدهم في المنطقة.

وقال قائد عسكري سوري لقناة العالم:”هذا المقر كان للمحيسني. هذا المكان كان سجن لتعذيب الناس وهو عميق وممتد الی مناطق اخری”.

الى جانب هذه المخازن وفي احد المقرات المحفور في الصخر عثر الجيش السوري على عدد من الوثائق و البطاقات الشخصية وبطاقات لبعض المقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة اضافة الى حكم صادر من المحكمة الشرعية ممهور بتوقيع الارهابي السعودي عبد الله المحيسني .

وقال قائد عسكري سوري لقناة العالم:”في الريف الغربي لحلب، عثرنا علی مستودع كبير كان يستخدمه العصابات المسلحة لتصنيع قذائف الهاون والصواريخ التي كانوا يلقونها علی مدينة حلب”.

احد المصانع في المنطقة التي ضبطها الجيش السوري، حولته الجماعات المسلحة الى ورشة لتصنيع القذائف المتفجرة من جميع الاحجام والانواع بعضها يصل وزنها الی 40 كيلوغرام كانت معدة لاستهداف المدنيين في مدينة حلب.

المزيد من المقرات يكتشفها الجيش السوري يوماً بعد يوم خلال عمليات التمشيط في ريف حلب أخر هذه المقرات كان يتواجد فيه الشرعي المسؤول عن جبهة النصرة عبدالله المحيسني الذي كان يصدر فتاويه بإعدام الابرياء في هذا المكان.

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