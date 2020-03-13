الكعب العالي ينقذ شخصاً من موت محقق!

غالباً ما يُحذر خبراء الصحة من خطورة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي على صحة الإنسان، إذ يمكن أن يتسبب هذا النوع من الأحذية، في إلحاق الضرر بالعمود الفقري، وتآكل غضروف الركبة، وتضرر الرحم والتعرض لكسور وغيرها.

بيد أن الأحذية ذات الكعب العالي، كانت عنصراً حاسماً في إنقاذ شخص من موت محقق، ففي مدينة كايزر سلاوترن الألمانية، أصيب شخص (63 عاماً) بنوبة قلبية أثناء قيادة السيارة، في واحد من شوارع المدينة، حسب ما أوردت قناة “RTL”.

وأوضحت “RTL” أن شاباً (24 عاماً) تدخل على وجه السرعة، مُستخدماً طريقة أنقذت على ما يبدو حياة الرجل، الذي كان غائباً عن الوعي داخل سيارته. وأضافت أن الشاب اتصل بفريق الإسعاف، إلاّ أن هذا الأخير لم يتمكن من تقديم المساعدة إلى الرجل، لأن باب سيارته كان مغلقاً.

وأمام خطورة الموقف، أخذ الشاب الحذاء ذات الكعب العالي، الذي يعود إلى صديقته وكسر به الزجاج الجانبي للسيارة من أجل فتح الباب. وفعلاً، نجحت خطة الشاب في فتح الباب، حيث قدم فرق الإنقاذ المساعدة للرجل الغائب عن الوعي، وتم نقله إلى أقرب مستشفى.

ر.م/أ.ح