مسافرون سوريون محتجزون في مطار بيروت ولبنان يمنعهم من التوجه الى سوريا

مسافرون سوريون محتجزون في مطار بيروت ولبنان يمنعهم من التوجه الى سوريا

تعرض مجموعة من المسافرين السوريين القادمين الى سوريا عبر مطار بيروت, الى المنع من استكمال رحلتهم الى دمشق جواً.

وأصدر مجموعة من المسافرين السوريين العالقين في مطار رفيق الحريري نداء استغاثة جاء فيه: ‎

نحن مجموعة من السوريين والسوريات المتحجزين قسراً بمطار بيروت الدولي بعد أن رفضت السلطات اللبنانية إدخالنا إلى لبنان, رغم أننا جميعا متوجهون إلى سوريا مباشرة.

حيث ترغب السلطات اللبنانية بعد ساعتين بترحيلنا إلى فرنسا, وتركنا هناك لنلقى مصيرنا, دون أن ندري ماذا يمكن أن نفعل.

نحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية في حال تعرضنا لأي أذى, علما أن السلطات اللبنانية سوف ترسلنا إلى واحدة من أكثر بؤر انتشار الكورونا في العالم. نتمنى من السلطات اللبنانية أن تسمح لنا بالدخول والتوجه مباشرة إلى سوريا, ولا سيما أن معظم مطارات العالم في طريقها للاغلاق, وبالتالي سوف يكون مصيرنا مجهولًا.

نتمنى من جميع الصحفيين والاعلاميين السوريين واللبنانيين مساعدتنا للتدخل من أجل إخراجنا من هنا قبل فوات الأوان, والتواصل مع الخارجية السورية ووزارة المغتربين والسفارة السورية وجميع الجهات المعنية في الأمن العام اللبناني. ملاحظة: بعضنا قادم من اميركا وبالتالي سوف يبقى عالقا في المطارات لأن اميركا اغلقت مطارها ولن يسمح له بدخول باريس علما أن شركة الطيران لم تخبرنا بأي شيء أثناء صعودنا للطائرة والتوجه إلى بيروت جربنا كثيرا أن نجد أي وجهة توصلنا إلى سوريا لكن للاسف كل العالم أغلق بابه بوجهنا.

فيما قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي:

هناك بعض السوريين منعوا من مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه سوريا، والوضع محرج ونحن اتصلنا بالجهات الأمنية اللبنانية ولكن القرار جازم بعدم استقبال اي وافدين من البلدان المتفشي فيها الفايروس.

وأضاف السفير السوري: الدولة اللبنانية ستؤمن لهم الترحيل للأماكن التي جاؤوا منها أو الأماكن التي يمكن أن تستقبلهم ونتمنى أن تسمح لهم الدولة اللبنانية بالوصول إلى سوريا.