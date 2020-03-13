انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مدينة حلب بسبب العاصفة

انقطع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة حلب يوم الجمعة بسبب الأضرار التي طالت خط الـ 230 ك.ف (حماة – حلب)، بسبب العاصفة التي تضرب البلاد.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء حلب أن “ساعات التقنين الكهربائي في المدينة ازدادت بسبب العطل الذي طال خط الـ 230 نتيجة الأوضاع الجوية”.

وأكدت الشركة على أن “الورشات تعمل على إصلاح العطل في الخط”.

واختفى التيار الكهربائي نتيجةً لذلك عن معظم أحياء مدينة حلب منذ صباح يوم الجمعة.

كما تعرضت الشبكة الكهربائية داخل المدينة بدورها لبعض الأضرار نتيجة الرياح الشديدة، التي أدت لسقوط أشجار على الأكبال الكهربائية في حيي سليمان الحلبي والجابرية.

يذكر أن شوارع مدينة حلب الرئيسية لم تشهد أي فيضانات أو إغلاقات لها نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة يوم الجمعة، مصحوبةً بالرياح الشديدة.