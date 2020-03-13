بسبب كورونا.. موقع إلكتروني يتضامن مع الإيطاليين بخدمة غريبة

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بسرعة كبيرة في مناطق متفرقة حول العالم، قرر أشهر موقع إبا حي في العالم التضامن بطريقة خاصة مع إيطاليا، التي تعتبر حالياً البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من هذا الفيروس.

ذكرت قناة “إن تيفاو” الألمانية اليوم الجمعة (13 مارس/آذار 2020)، أن “بورن هاب” أشهر موقع إبا حي في العالم، قرر توفير محتويات “الحسابات المميزة” مجاناً إلى الأشخاص، الذين يعيشون في إيطاليا. وأضافت أن هذه الخدمة ستستمر حتى 3 أبريل المُقبل، حيث يهدف الموقع إلى مساعدة الناس على البقاء داخل منازلهم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المُستجد في إيطاليا.

وقال “بورن هاب” في بيان له “من أجل البقاء في منازلكم في هذه الأسابيع، يمكنكم الوصول إلى خدماتنا المميزة مجاناً طيلة الشهر، ومن دون استخدام بطاقتكم الائتمانية”. وأضاف الموقع أنه سيتبرع أيضاً بعائدات من منصة “موديل هاب” للشعب الإيطالي.

ورأى موقع “بورن هاب” النور سنة 2007 ويُعتبر في الوقت الحالي أشهر موقع إبا حي في العالم، حيث يزوره يومياً حوالي 15 مليون شخص في العالم. وتأتي إيطاليا في المركز السابع عالمياً من بين أكثر 20 دولة زيارة للموقع، حسب قناة “إن تيفاو”.

يشار إلى أن إيطاليا، هي البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، وفق الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية. وكانت السلطات الإيطالية قد طالبت من المواطنين البقاء في منازلهم، وذلك بعد توسيع إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء هذا البلد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 60 مليون شخص.

ر.م/ع.أج