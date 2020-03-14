سيول جارفة تغرق شوارع وأراضي في ريف دمشق “فيديو”

أغرقت المياه شوارع وأراضي عدد من المناطق في سوريا، وخاصة في منطقة يبرود في ريف دمشق التي صارت شوارعها أشبه بمجاري الأنهار الجارفة.

وتناقلت صفحات عدة صورا وتسجيلات مصورة لحال الشوارع والأراضي الزراعية التي غطتها المياه، وكانت من القوة بحيث جرفت السيارات في طريقها، بينما ذكرت وكالة سانا أن السيول أدت أيضا إلى “انجراف بعض المنازل الريفية القديمة”

وذكرت الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت هطولات رعدية غزيرة خاصة في المنطقة الجنوبية والساحلية وأجزاء من الوسطى، وحذرت من سرعة الرياح وحدوث سيول اليوم الجمعة بسبب غزازة الأمطا، في تلك المناطق.

وإضافة إلى الأضرار التي سببتها السيول، أدت الرياح شديدة السرعة إلى تضرر الشبكة الكهربائية وخاصة في محافظات درعا والسويداء واللاذقية، خلال الساعات الماضية.