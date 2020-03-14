محكمة ألمانية تلغي اعتقال سوري متهم بالانتماء لتنظيم داعش.. والسبب؟

ألغت محكمة مدينة فرانكفورت ماين الإقليمية أمس الخميس أمر اعتقال شاب سوري متهم بالانتماء لتنظم داعش حسب صحفية زود دوتشه.

وعن تفاصيل الإلغاء قالت الصحيفة إن المحكمة ألغت أمر اعتقال الشاب السوري 33 عاما و ذلك لعدم اكتمال الاثباتات ضده كون زوجته والتي كانت الشاهد الأساسي في القضية رفضت الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، كما أن الصور والفيديوهات التي قدمها الشهود الآخرون لم تقنع المحكمة، وبالنسبة لشهادة الشاهدين رأت المحكمة بأنها تحمل دوافع كيدية أو دوافع شخصية ضد المتهم.

وكانت محكمة مدينة فرانكفورت وجهت في شهر كانون الثاني الفائت تهم للشاب السوري بأنه لم يكن عضوا عاديا وحسب وإنما أمير ومسؤول عن 20 من مقاتلين تنظيم داعش، كما أنه من المفترض مسؤول عن قتل وتعذيب بعض الأشخاص في سوريا.

وأكدت الصحيفة أن الإدعاء العام رفض إلغاء أمر اعتقال المتهم وطالب بمحاكمته باعتبار وجود دلائل كافية، إلا أن المحكمة أجلت البت في القضية حتى نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في هذه القضية مطلع نيسان القادم.

الجدير بالذكر أن المحاكم الألمانية اتخذت قرارا منذ بداية دخول اللاجئين السوريين إلى ألمانيا بمحاكمة جميع من تثبت إدانته بارتكاب جرائم حرب على أراضيها وعدم ترحيله إلى سوريا.

وكالات