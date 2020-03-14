تركيا تتيح تجنيس الأجانب خلال شهرين فقط.. بهذه الشروط!

يتيح القانون التركي للأجانب المقيمين على الأراضي التركية الحصول على الجنسية التركية وفق عدة طرق.

ولعل أسرعها تلك التي تخص “رجال الأعمال” الذين يساهمون بالاقتصاد التركي، سواء عن طريق استثمار مبلغ مالي معين، أو شراء عقارات بقيمة معينة، أو تشغيل أتراك ضمن شركة يؤسسها رجل الأعمال في تركيا.

وعدَّلت الحكومة التركية في أواخر عام 2018، شروط منح الجنسية التركية عبر الاستثمار، إذ سهَّلت الشروط، وخفَّضت المبالغ المطلوبة للاستثمار في تركيا مقابل حصول المستثمر على الجنسية.

وأصبح موضوع الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، مجال عمل لدى شركات عقارية واستثمارية في تركيا، إذ تقدم تلك الشركات خدمات استثمارية تخوّل الزبائن تحقيق شروط طلب الجنسية.

وجاء تسهيل الحكومة التركية شروط نيل الجنسية عبر الاستثمار، بعد انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات قياسية، كما تمر تركيا بفترةِ تخوَّف فيها مستثمرون من فرض عقوبات أمريكية على الاقتصاد التركي خاصةً بعد تسلُّم تركيا منظومة صواريخ (إس–400) من روسيا.

الجنسية عن طريق تملك عقار

وعدَّلت الحكومة التركية نص القانون المتعلق بذلك، وبات بإمكان أي أجنبي اشترى عقاراً بقيمة 250 ألف دولار وما فوق، أن يتقدم للحصول على الجنسية.

ولا يشمل التعديل الأخير، من اشترى عقاراً قبل تاريخ 19-9-2018، بينما يقتصر على من اشترى عقاراً بتاريخ لاحق.

ولا بد من توفر عدة شروط من أجل التقدم للحصول على الجنسية مقابل شراء عقار وهي:

1- يجب الحصول على تقييم للعقار عبر إحدى الشركات المصادق عليها من دائرة المال التركية، ولا يكفي توفر صك العقار، وتمتد صلاحيته إلى ثلاثة أشهر، إذ يجب التقدم بطلب الحصول على الجنسية خلال هذه المدة.

2- لا يجوز أن تكون قيمة العقار المسجلة في الصك مخالفة للتقييم، لكن يمكن أن تكون قريبة من السعر الحقيقي.

3- فيما يتعلق باحتساب سعر العقار فسيتم الرجوع إلى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار وفق البنك المركزي وقت شراء العقار.

4- يجب أن تكون عملية البيع والشراء موثقةً عبر إيصالات بنكيَّة.

5- لن تحتسب أية مبالغ غير مدفوعة في حال اشترى المستثمر عقاراً بالتقسيط، فهنا ستكون المبالغ المدفوعة محتسبة فقط.

الأوراق والإجراءات المطلوبة

يستفيد مشتري العقار من الحصول على الجنسية التركية سواءً له أو لعائلته إن كانت موجودة في تركيا، ولا بد أن يستصدر (صك التمليك) بالإضافة للحصول على تقييم عقاري رسمي موثق بدائرة (أسواق المال التركية).

ويجب أيضاً أن يحمل صاحب العقار (بيان ولادة، وورقة غير محكوم)، ثم التسجيل إلكترونياً عبر دائرة الهجرة، وبعد ذلك لا بد من زيارة (وكالة دعم الاستثمار التركية)، التي ستمنحه “إقامة عقارية” له ولعائلته لمدة خمس سنوات.

ومن أجل الحصول على الجنسية التركية، يجب أن يراجع المشتري (وكالة دعم الاستثمار)، ويطلب التقديم للحصول على الجنسية بناءً على عملية شراء العقار، ويعمل في الوكالة موظفون يتحدثون اللغة الإنكليزية وأحياناً العربية.

ولا تحتاج العملية الاستعانة بوسطاء، إذ يمكن لمشتري العقار أن يسِّر أموره القانونية بنفسه دون الحاجة إلى سماسرة.

الجنسية عن طريق الاستثمار

توسًّعت الخيارات لدى المستثمرين الأجانب في تركيا بعد التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار، إذ خفًّضت مبلغ الإيداع في البنوك التركية للحصول على الجنسية من ثلاثة ملايين دولار إلى 500 ألف دولار، بشرط ألا تُسحب من البنك إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع.

كما خفَّضت شروط منح الجنسية في حال شغّل الأجنبي لديه عمالاً أتراك، إذ بات بإمكان صاحب المشروع الأجنبي أن يُشغِّل فقط 50 مواطناً تركياً ليتمكن من التقدم للحصول على الجنسية، فيما كان التقدم للجنسية يتطلب تشغيل 100 مواطن تركي.

وشكَلت تركيا لجنةً مكونةً من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية والصناعة والتكنولوجيا، من أجل مراقبة ومتابعة شؤون الأجانب المستثمرين والمتقدمين للحصول على الجنسية.

ويعتبر طريق الاستثمار أسرع الطرق لنيل الجنسية التركية، إذ لا تتجاوز مدة تقييم ملفات المتقدمين ومنحهم الجنسية أكثر من شهرين في أسوأ الأحوال، كما تمكن مستثمرون من الحصول على الهوية التركية خلال أيام من تقديمهم الطلب.

اقرأ المزيد في قسم الاخبار

يشار إلى أن الحكومة التركية بدأت في 2016 منح الجنسية التركية (بشكل استثنائي) لسوريين مقيمين على الأراضي التركية، إذ بلغ عدد السوريين المجنسين أكثر من 90 آلفاً، وفق تصريحات صادرة عن وزارة الداخلية التركية في أوائل آب 2019.