السبت , مارس 14 2020
وزارة الزراعة تقترح إنتاج فروج بوزن منخفض ليناسب دخل المواطن

وزارة الزراعة تقترح إنتاج فروج بوزن منخفض ليناسب دخل المواطن

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وزارة الزراعة تقترح إنتاج فروج بوزن منخفض ليناسب دخل المواطن

بينت مصادر في وزارة الزراعة السورية، أن أن الفروج في سورية يربى لعمر 45 يوم، وهو الحجم الكبير المرغوب للمستهلك السوري، ولكن الشركات العالمية تتجه نحو التربية لمدة 30-32 يوم، فيكون الحجم أصغر، إلا أن الفارق كبير بين العمليتين!. ففي التربية لمدة 32 يوم تزيد دورات التربية في العام بمعدل أربع أو خمس دورات إضافية، كذلك استهلاك العلف أقل بمقدار النصف، فالفروج يستهلك بعد 32 يوم كمية علف مضاعفة، إضافة إلى استخدام أقل للأدوية البيطرية، وكذلك نسب النفوق تصبح أقل.

وشدد المصدر أن دورة التربية هذه أجدى وأربح للمربي وأوفر للمواطن، حيث سينخفض سعر كيلو الفروج حكماً، وسيصبح مناسباً لأصحاب القوة الشرائية المتوسطة والضعيفة. فبدلأ من شراء فروج بوزن 2- 2.5 كيلو غرام، سيجد فروج بحجم 900-1200 غ، عدا عن أن سعر الكيلو من الحجم الصغير أقل من سعر الآخر، لانخفاض تكاليف إنتاجه.

نوه المصدر بأن ثقافة المستهلك لن تتقبل هذا الأمر، ولكن هذا التوجه معتمد عالمياً لجدواه، وسيتم الاتفاق لتسويق هذا الحجم الجديد بشكل جزئي في الفترة القريبة، ودراسة مدى تقبل المستهلك له.

سيريانديز

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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