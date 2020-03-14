ارتفاع بأسعار المعقمات الكحولية ومنظفات الكلور

ارتفعت أسعار المعقمات والكحوليات في السوق المحلية بنسب متفاوتة، منها الكحول الطبي وجل معقم الأيدي (التاتش)، وكلور الأرضيات، في ظل ارتفاع الطلب عليها تحت تأثير المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وخلال جولة “الاقتصادي” على بعض الصيدليات دمشق، لوحظ ارتفاع سعر ليتر الكحول الطبي (90%) من 2,200 ليرة سورية إلى 3,500 ليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقفز سعر ليتر الكحول الطبي (70%) في بعض الصيدليات من 1,600 حتى 2,800 ليرة، في حين زاد سعر علبة معقم الأيادي (Touch) الصغيرة من 300 إلى 500 ليرة بفارق 200 ليرة، أما سعر مثيلتها الكبيرة وصل حتى 1,800 ليرة بعد أن كانت بنحو 1,000ليرة.

وأرجع الصيادلة الذين التقاهم “الاقتصادي” ارتفاع أسعار الكحوليات والمواد التي تدخل في صناعتها إلى زيادة الطلب نتيجة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، والحاجة إلى مزيد من التعقيم الطبي ليس ضمن سورية فقط وإنما في كثير من دول العالم.

وأضاف الصيادلة أن تصدير مادة الكحول الطبي إلى دول مجاورة، حيث ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير، ساهم في زيادة الطلب عليها وصعود الأسعار.

كما زادت أسعار المعقمات الكيماوية للأرضيات مثل الكلور بنسب طفيفة، حيث بلغ سعر العلبة الواحدة نحو 500 ليرة بدلاً من 350 قبل عدة أسابيع، كما ارتفع سعر علبة الفلاش (Flash) من 300 إلى 400 ليرة.

وقبل أسابيع، قفز سعر علبة الكمامات التي تضم 50 كمامة من 1,500 إلى أكثر من 9,000 ليرة، وتجاوزت اليوم 12,000 ليرة، رغم إصدار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل قراراً منع بموجبه تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة.

وقررت “رئاسة مجلس الوزراء” أمس، تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة، لدى كافة الوزارات والجهات المعنية من اليوم السبت ولغاية الثاني من نيسان 2020.

ودعت “وزارة الصحة” إلى عدم الاستهانة بوباء كورونا المستجد وأخذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، مؤكدة أن عدم تسجل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى الآن لا ينفي احتمال وجود حالات مصابة لم تظهر عليها الأعراض بعد.

وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم مالبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 117 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات “وزارة الصحة”.