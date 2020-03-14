ميشيل حايك “يضرب” من جديد.. ماذا توقّع عن كورونا في الـ 2020؟

ميشيل حايك “يضرب” من جديد.. ماذا توقّع عن كورونا في الـ 2020؟

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجم ميشال حايك متحدثا عن توقعاته للعام 2020.

وقال حايك في الفيديو: “أعتبر هذه السنة سنة الـ”جنون”، مشيرا في فيديو آخر إلى أن “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس..”

ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين في لبنان على السوبرماركت عند انتشار فيروس كورونا, من أجل تخزين البضائع في المنازل خوفا من انقطاعها، يضاف إلى ذلك مشاهد الإشكالات التي وقعت في معظم المصارف اللبنانية بفعل أزمة الدولار أيضا.

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وكالات