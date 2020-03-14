عائلة سورية في درعا تعرض مكافأة قيمتها 5 ملايين ليرة للعثور على طفلتها

أعلن ذوي طفلة في محافظة درعا جنوب سورية، رصد مكافأة مالية للعثور على طفلتهم.

وبحسب صفحات سورية محاية, فقد أعلن ذوي الطفلة سلام حسن الخلف من قرية الطيبة بريف درعا الشرقي, رصد مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، للمساعدة بالوصول إلى ابنتهم بعد مضي 4 أيام على اختفائها.

وناشد أهل الطفلة وجهاء حوران والأجهزة الأمنية والعسكرية السورية والفعاليات المدنية، للمساعدة بالوصول إلى ابنتهم.

وذكرت مصادر اعلامية محلية أن الأخيرة البالغة من العمر 10 أعوام خرجت من المنزل في 10 من هذا الشهر، في طريقها إلى مدرسة القرية في الصف الثالث، لتنقطع أخبارها منذ تاريخه.

وكالات