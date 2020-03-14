أصغر ضحية لكورونا.. طفلة حديثة الولادة تثير “الرعب” في بريطانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية، السبت 14 مارس/آذار 2020، أن طفلة حديثة الولادة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح أصغر ضحية في العالم للفيروس، ويشتبه أنها أصيبت بالعدوى من والدتها، وفق ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي.

بينما ذكرت صحيفة The Sun البريطانية أنَّ والدة الطفلة نُقلت إلى المستشفى في لندن إثر الشك في إصابتها بالتهابٍ رئوي قبل بضعة أيام. وفور التيقن من إصابة الأم والطلة بفيروس كورونا، نُقلا إلى مستشفيين منفصلين فوراً لتلقي العلاج.

وفقاً للصحيفة، خضعت الأم، التي لم تكن على علمٍ بإصابتها بفيروس كورونا إلا بعد الولادة، لاختبار الكشف عن الفيروس في مستشفى شمال ميدلسكس بمدينة إنفيلد البريطانية.

بينما خضعت الطفلة للاختبار في غضون دقائق من ولادتها في المستشفى حيث لا تزال تتلقى العلاج. وفي هذه الأثناء، نُقلت الأم إلى مركز متخصص للتعامل مع العدوى.

صدرت تعليمات للعاملين بالمستشفى ممن احتكوا بالأم ووليدتها بالالتزام بالعزل الذاتي، ولا تزال حقيقة إن كانت الطفلة قد أصيبت بالفيروس في الرحم أو أثناء المخاض مجهولة.

فيما صرح صندوق الصحة الوطنية العامة التابع لمستشفى شمال ميدلسكس الجامعي في بيان له قائلاً: “ثبتت إصابة اثنتين من المرضى في مستشفى شمال ميدلسكس بفيروس كورونا، ونُقلت إحداهما إلى مركز متخصص، بينما تتلقى الأخرى علاجها داخل إحدى غرف العزل”.

تابع البيان: “سلامة مرضانا وموظفينا هي أولويتنا القصوى، لذا، وباتباع إرشادات من الصحة العامة في إنجلترا، نطهر المناطق التي يتلقى فيها المرضى الرعاية بعناية وانتظام، بينما ننصح الموظفين الذين كانوا على اتصال وثيق بهؤلاء المرضى بالعزل الذاتي”.