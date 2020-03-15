إعلان نتائج فحوصات “كورونا” للرئيس الأمريكي

أكد شين كونلي، الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نتائج فحص فيروس كورونا جاءت سلبية، وأثبتت خلو ترامب من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال كونلي، في بيان للبيت الأبيض، اليوم الأحد،: “الليلة الماضية، بعد مناقشة متعمقة مع الرئيس (ترامب) بشأن اختبار (كوفيد 19)، اختار ترامب المضي قدما بالاختبار. وتلقيت هذا المساء تأكيدا بأن الاختبار سلبي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه ينتظر النتائج.

وتناول ترامب، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، العشاء مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، إن شخصا آخر، ضمن مجموعة العشاء، اقترب من الرئيس لفترة وجيزة، بدأ يظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفيروس.

وأوضح ترامب، أمس الجمعة، إنه لا يعاني من أي أعراض فيروس “كورونا” على الإطلاق.

و​أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وأوضح الرئيس الأمريكي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

سبوتنيك