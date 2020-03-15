دمشق: الإغلاق الفوري لأي مكان يقدم النرجيلة

أكد محافظ دمشق عادل العلبي ضرورة تكثيف جولات مديريتي الشؤون الصحية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأسواق والفعاليات التجارية ومصادرة المواد الغذائية المكشوفة التي تباع في الشوارع وتنظيم الضبوط والإغلاق بحق المقصرين في النظافة من أصحاب المطاعم والفنادق والإغلاق الفوري لأي مطعم أو مقهى يقدم النرجيلة، والتشدد بضبط المخالفين ممن يرفعون الأسعار وخاصة الذين يحتكرون المواد الغذائية.

وتأتي إجراءات المحافظة انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين، واستكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا باعتباره وباءً عالمياً.

وشدد العلبي خلال اجتماع عقده مساء أمس على زيادة الاهتمام بنظافة المرافق العامة ومراقبة نظافة الأفران والعاملين داخلها وزيادة عدد منافذ بيع الخبز للتخفيف من الازدحام بما يضمن سلامة المواطنين.

وفي بيان صحفي ، وجّه العلبي بإغلاق المعاهد التعليمية الخاصة وصالات المناسبات الخاصة (تعزية وأفراح)، ووضع خطة للبدء بتعقيم وسائل النقل العامة والخاصة ضمن الإجراءات الاحترازية، وتعقيم مراكز خدمة المواطن في دمشق، مؤكداً أهمية التزام المديريات الخدمية بالعمل والمتابعة الحثيثة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين.

الوطن