الميليشيات المسلحة تُفكك حواجزها على طريق “M4” في إدلب

فككت الميليشيات المسلحة حواجزها على الأوتوستراد الدولي حلب- اللاذقية، المعروف بـ”M4″، وذلك في اليوم الأول من تطبيق أولى بنود اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، الموقع بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والروسي، فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت مصادر اعلامية معارضة يوم أمس السبت، إن الفصائل المسلحة أزالت جميع حواجزها على الطريق الدولي، منذ يوم أول أمس الجمعة، بما فيها الكتل الاسمنتية التي كانت قد نصبتها في السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن عربات للجيش التركي تفقدت الأوتوستراد الدولي امس، بكامله، وكان برفقتها جرافة لإزالة ما تبقى من الكتل الاسمنتية.

ولم تعلق فصائل المعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، حتى الآن.

ويأتي ما سبق قبل يوم من بدء تسيير الدوريات المشتركة الروسية والتركية، بموجب الاتفاق الموقع بين أردوغان وبوتين في موسكو.

ومن المقرر، وبحسب الاتفاق أن يشهد اليوم الأحد أول تطبيق للبنود المتفق عليها، والمتمثلة بتسيير دوريات مشتركة بين الروس والأتراك على أوتوستراد حلب- اللاذقية، المعروف بـ”m4″.

السورية