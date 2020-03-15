معتصم النهار: حُرمت من البطولة المطلقة ولا أرى نفسي وسيمًا

من المتوقع أن يكشف الممثل السوري معتصم النهار يوم الأحد في 15 مارس/اذار عن حقيقة تعرضه للتنمر خلال اطلالته في برنامج دبي كروز مع ميساء مغربي.

وبحسب فيديو من برومو الحلقة الذي عرضته صفحة البرنامج على “انستقرام” قال معتصم ان “الصورة القديمة التي انتشرت له قبل شهرته في شخصية “جاد” من مسلسل “خمسة ونص” فرح بها كثيراً ولا تشكل له مشكلة “.

ورداً على سؤال، هل أن وسامته غطت على حواراته في الأعمال التي قدمها معتصم قال “لا أرى نفسي وسيماً ولكن الكاريزما هي التي يتوجب على كل شخص أن يلعبها ويعمل بها”. وأضاف: “من راهن على نجاحي كسب ومن راهن على فشلي خسر”.

واعترف معتصم أنه “حُرم من البطولة المطلقة وأرى نادين نسيب نجيم ناجحة مع الممثل عابد فهد كثيراً”. كما كشف أن الممثل باسل خياط هو ممثل الدراما السورية الأول.

وفي الحلقة يقول معتصم أن “زوجته تنتقده كثيراً على الصعيد الفني، بالاضفة إلى أمور أخرى سيتحدث عنها فيما خصّ وضعه العائلي”.

وانتهى برومو الفيديو بقول معتصم بأن “هناك ممثل استطاع أن يهز له ثقته بنفسه ، فمن هو هذا الممثل يا تُرى؟