الأحد , مارس 15 2020
والدة أصالة تحرجها خلال بثّ مباشر

والدة أصالة تحرجها خلال بثّ مباشر وما علاقة هيفا وهبي؟ بالفيديو

‏20 دقيقة مضت نجوم و مشاهير 61 زيارة

والدة أصالة تحرجها خلال بثّ مباشر وما علاقة هيفا وهبي؟ بالفيديو

تعرضت الفنانة السورية ​أصالة​ لموقف محرج تسببت لها به والدتها، وجاء ذلك خلال بثّ مباشر كانت تقوم به أصالة مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله عدد كبير من متابعي مواقع التواصل، أصالة وهي توجه الكاميرا نحو ولديها اللذين يجلسان أمامها يلعبان، ليُسمع صوت والدتها وهي تتحدث معها عن فيروس كورونا، وتعلق بعفوية من دون أن تعلم أن صوتها يظهر في مقطع البث المباشر، وقالت وهي تضحك: “شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى”.

وحاولت أصالة تدارك الأمر، ونبهت والدتها الى أنها تطل في بث مباشر، إلا أنها أكملت، ثم أرادت الحديث عن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، لكن أصالة سارعت إلى توديع الجمهور بشكل سريع، وأنهت البث المباشر فورا.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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