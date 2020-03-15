بزيادة 40 ليرة.. الحكومة تحدد سعر شراء كيلو القمح بـ 225ليرة

حدد مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح من الفلاحين ليصبح سعر شراء الكيلو من القمح القاسي والطري للموسم الحالي 200 ليرة إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم ليصبح اجمالي سعر الكيلو 225 ليرة سورية.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي بحيث تشمل هذه المنح أجور نقل الطالب وسنة دراسية إضافية إلى الحد الأدنى لسنوات الدراسة وذلك نظراً لارتفاع أجور النقل إلى الجامعات الخاصة الموجودة خارج مقرات المدن الرئيسة.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة أن المعامل والمنشآت التابعة للوزارة مستمرة بتصنيع المستلزمات الطبية للتصدي لفيروس كورونا من كمامات ومعقمات للمباني والآليات والصالات والمعقمات الشخصية موضحا أن معامل تاميكو تصنع يومياً 6000 علبة جيل شخصي وتم إحداث 4 مراكز تسويق لمنتجات المعامل والمصانع من المواد المذكورة بهدف تلبية الطلب عليها في السوق المحلية.