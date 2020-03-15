العقاري يكشف السقوف والشروط الجديدة لقروضه السكنية

أصدر “المصرف العقاري” التعليمات التنفيذية لمنح القروض السكنية، بعدما تم رفع سقف قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه إلى 15 مليون ليرة سورية بدل 5 ملايين ليرة، وسقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله إلى 10 ملايين بدل 3.6 ملايين ليرة.

وذكرت صحيفة “الوطن”، أن سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين لدى “المؤسسة العامة للإسكان” ارتفع إلى 15 مليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة، وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن أصبح 6 ملايين ليرة بدل 2.6 مليون ليرة.

وسقف قرض إكمال توسع مسكن معد للسكن أصبح 4 ملايين ليرة بدل 1.6 مليون ليرة، وقرض إعادة إكمال مسكن معدّ للسكن (ترميم سابقاً) سقفه 4 ملايين ليرة بدل 2 مليون ليرة، وتدعيم مسكن متصدع معد للسكن 4 ملايين ليرة بدل 1.3 مليون ليرة.

وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية أصبح 5 ملايين ليرة بدل 2.6 مليون ليرة، وقرض إنشاء عقار للجمعيات أصبح 15 مليون ليرة بدل 4 ملايين ليرة، وقرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات أصبح 6 ملايين ليرة بدل 2 مليون ليرة.

وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات 6 ملايين ليرة بدلاً من 2.6 مليون ليرة، و15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة للجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة (قرض لكل شقة).

وتبلغ معدلات الفوائد المدينة للقروض السكنية بأنواعها 10.5% لمدة 5 سنوات، و11% للقروض حتى 10 سنوات، و11.5% للقروض التي تزيد مدتها عن 10 سنوات.

أما فوائد قروض الجمعيات التعاونية السكنية هي 9.5% حتى 10 سنوات، و10% لمدة أكثر من 10 سنوات، وفوائد قروض الجمعيات الاصطيافية 11.5% لـ5 سنوات، و13% حتى 10 سنوات، كما حددت فوائد التأخير لجميع أنواع القروض بـ14%.

ونصت التعليمات التنفيذية لقروض العقاري، على أنه إذ كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد، أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله المقدم للتسديد، فيجب تقديم كفلاء تسديد.

ويجب أن يكون كفلاء التسديد من العاملين في الدولة، ومسجلين بالتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو من أصحاب الدخل الحر شريطة ألا تقل مدة مزاولتهم للعمل عن سنتين.

ويجوز للمصرف طلب كفيل إضافي ضامن للسداد، إذا كان طالب القرض من أصحاب الدخول الحرة (طبيب، مهندس، محام، حرفي الخ) حتى لو كان الدخل يكفي للقرض، وذلك في حال رأت إدارة الفرع أو الجهة صاحبة صلاحية المنح ضرورة طلب الكفيل.

وإذا كان المقترض أو الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر، يجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل لتسديد الأقساط في مواعيدها دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك، وعدم المعارضة لأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه.

وجرى تعديل الصلاحيات التسليفية للجنة التسليف بالفرع، لتشمل جميع طلبات قروض الأفراد التي لا تتجاوز 15 مليون ليرة، وطلبات الكفالات التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة بضمانات عينية، وطلبات الكفالات المغطاة بتأمين نقدي لكامل قيمتها مهما كانت مبالغها.

وتشمل صلاحيات لجنة التسليف طلبات قروض الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية الصحية والقروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية التي لا تتجاوز مبالغها 5 ملايين ليرة.

وجرى تعديل صلاحيات الكشوفات الفنية، ليشمل إجراء الكشوفات الفنية الأولية والمرحلية على التسهيلات بأنواعها (قروض، كفالات، جاري، مدين) من قبل مهندسي فرع المصرف، إذا كان مبلغ القرض أو الاعتماد لا يتجاوز 10 ملايين ليرة.

ويجري إجراء الكشوفات الفنية الأولية والمرحلية على التسهيلات من قبل مدير الفرع أو معاونه والمهندسين المعتمدين لديه إذا كان القرض أو الاعتماد لا يتجاوز 15 مليون ليرة، فيما تُشكل لجنة فنية من قبل الإدارة العامة إذا كان القرض أو الاعتماد يفوق 15 مليون ليرة.

وفي منتصف شباط 2020، وافق “مصرف سورية المركزي” على مقترح “المصرف العقاري” برفع سقوف القروض السكنية إلى 15 مليون ليرة، وبيّن العقاري حينها أنه سيجري إنجاز التعليمات التنفيذية للقرار الجديد، ليتم مباشرة العمل بها.

ويقدم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.