كل الدروب تؤدي الى دمشق.. 7 مدن أمريكية تحمل اسم العاصمة السورية

نشر ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, منشوراً مرفقاً بصور لعدد من المدن الأمريكية التي تحمل إسم العاصمة السورية دمشق بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الإخبارية.

وبحسب ما جاء في المنشور, فتتوزع هذه المدن على الشكل التالي:

Damascus, Arkansas

Damascus, Georgia

Damascus, Maryland

Damascus, Ohio

Damascus, Oregon

Damascus Township, Wayne Country, Pennsylvania.

Damascus, Virginia

وفيما لم يعرف سبب تسمية هذه المدن والأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية, بإسم العاصمة السورية دمشق, إلا أن العديد من السوريين الذين تفاعلوا مع المنشور, اعتبروا أن عراقة دمشق وكونها مهد الحضارة وأقدم عاصمة مأهولة في العالم, هو ما دفع الولايات المتحدة لإطلاق اسمها على مدن أمريكية.

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